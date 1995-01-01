Видеокурс: «Telegram для Новичка». Заполните форму ниже и получите

моментальный бесплатный доступ! Я уважаю вашу конфиденциальность и не рассылаю спам. В каждом письме будет ссылка но отписку. Содержание видеокурса: 1. Регистрация в Telegram.

В этом видеоуроке рассказано о том где скачать официальную версию Telegram на различные устройства: Android, iPhone / iPad, PC Windows, PC macOS, PC Linux, установить её и пройти регистрацию. Показано всё на телефоне и компьютере. 2. Настройка профиля.

В этом видеоуроке рассказано о том как создать свой уникальный username, установить фото профиля, как оградиться от спама, как включить двухфакторную аутентификацию и защиту, как настроить автоматическое удаление аккаунта если вы не заходите долго в аккаунт, как настроить авто очистку мусора в хранилище. Показано всё на телефоне и компьютере. 3. Раздел избранное.

В этом видеоуроке рассказано о разделе избранное. Это самый важный раздел в вашем мессенджере, его можно использовать как записную книжку, облачное хранилище, будильник. Показано всё на телефоне и компьютере. 4. Создание каналов и групп.

В этом видеоуроке рассказано о том как быстро зарегистрировать свой открытый или приватный канал или группу, настроить дизайн, опубликовать первые посты с форматированием текста. Показано как привязать группу к каналу для возможности комментирования. Показано всё на телефоне и компьютере. 5. Настройка папок.

В этом видеоуроке рассказано что такое папки и как их создавать и настраивать на телефоне и компьютере. Как быстро создавать закрепы и менять их местами. По сути это крайне важный инструмент который поможет вам разделить все по удобным разделам и закрепам. 6. Вебинары через Telegram.

В этом видеоуроке рассказано о том как проводить прямые трансляции или видеочаты в Telegram как альтернатива вебинарам на компьютере или телефоне. Это совершенно бесплатный инструмент как полная альтернатива платным площадкам проведения вебинаров. Более того, здесь есть возможность любому участнику передать микрофон или показать видео с камеры или экрана. 7. Практика использования Telegram.

В этом видеоуроке рассказано о практике и различных лайфхаках. О том как расширить возможности с помощью ботов, работа с папками, использование закреплённых сообщений, обнуление счётчиков, уведомление конкретному человеку в любом чате, даже если отключены уведомления, будильник и напоминания внутри Telegram. 8. Несколько аккаунтов.

В этом видеоуроке рассказано о том, как внутри одного приложения на телефоне или программе на компьютере создать до трёх профилей и переключаться между ними. Вам не потребуется устанавливать несколько программ для работы с двумя или тремя аккаунтами одновременно. Показано всё на телефоне и компьютере. 9. Как заработать в Telegram.

В этом видеоуроке рассказано подробно о различных способах заработка в Telegram. Вы узнаете о шестнадцати способах монетизации. Вам будут предложены платные обучающие руководства по настройкам и заработку в Telegram. Заполните форму ниже и получите

моментальный бесплатный доступ! Я уважаю вашу конфиденциальность и не рассылаю спам. В каждом письме будет ссылка но отписку. Автор видеокурса: «Telegram для Новичка» - Александр Новиков. Отказ от ответственности | Политика конфиденциальности | Согласие на рассылку

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